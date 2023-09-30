На набережной в Москве нашли похожий на РПГ предмет

В Москве на набережной нашли предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, предположительно, объект обнаружили на Курьяновской набережной Москвы-реки. На него наткнулся охранник, который делал обход территории складского комплекса. О находке он сразу сообщил правоохранителям.

Как отмечает Baza, неизвестно, был ли это именно РПГ и была ли у него боевая часть. В настоящее время полиция ищет владельцев оружия.

До этого издание "360" сообщало, что в Москве компания детей нашла поясную сумку с патронами. Инцидент произошел 29 сентября в одном из районов на юге столицы. Сумка лежала за металлическими гаражами недалеко от детской площадки.

Сообщалось также, что в Смоленске учащийся пятого класса школы N14 принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны. Он нашел ее в клумбе около дома, а в школу принес для музея.