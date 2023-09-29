Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые обманули 13 страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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Фигуранты проходят обвиняемыми по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ. На их имущество наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2016 по 2022 год ОПГ действовала на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей. Ей руководил житель Барнаула. Члены группировки при помощи врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений получали фиктивные документы о том, что у них якобы зафиксированы черепно-мозговые травмы, и таким образом похищали деньги страховых компаний.

Обвиняемые заключали договоры со страховыми и приезжали в больницу с фиктивными диагнозами. После выписки с подложными документами они обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты.