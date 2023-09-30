Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают пожилого мужчину, который в ссоре из-за очередности проезда угрожал своему оппоненту катаной, сообщает Telegram-канал Mash.

Нападение произошло на улице Композиторов. Военный пенсионер Дмитрий Анатольевич пытался выехать из двора на своем автомобиле, но ему преградил путь серебристый Volkswagen Passat. Его водитель агрессивно отреагировал на предложение спокойно разъехаться - достал из своего автомобиля катану (японский самурайский меч) и ударил лезвием по двери машины оппонента, а также едва не проткнул его голову.

На видеозаписи инцидента видно, что пожилой мужчина достал оружие с заднего сиденья своего автомобиля и вынул его из ножен, а затем с оскорблениями набросился на водителя другой машины, сидящего за рулем.