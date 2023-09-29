Неизвестный разбил несколько припаркованных автомобилей в Москве

Неизвестный разбил ночью несколько припаркованных автомобилей на востоке Москвы
На востоке Москвы хулиган разбил ночью несколько припаркованных автомобилей. Об этом стало известно в пятницу, 29 сентября.
По данным СМИ, изначально мужчина пытался открыть багажник одной из машин. А когда не смог, накинулся на технику с кулаками. Он несколько раз ударил автомобиль ногой, повредив стекло.
После этого он залез на крышу автомобиля и попрыгал на ней, а затем пошел к следующей машине, сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».
Похожий инцидент произошел в столице 26 сентября. Мужчина поджег несколько машин возле одного из домов на Боровском шоссе.
Вскоре после этого пиромана задержали. Он пояснил, что хотел сжечь только автомобиль марки Range Rover, принадлежащий 41-летнему местному жителю, однако пламя перекинулось и на рядом стоявшие иномарки.