Неизвестный разбил несколько припаркованных автомобилей в Москве

На востоке Москвы хулиган разбил ночью несколько припаркованных автомобилей. Об этом стало известно в пятницу, 29 сентября.

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По данным СМИ, изначально мужчина пытался открыть багажник одной из машин. А когда не смог, накинулся на технику с кулаками. Он несколько раз ударил автомобиль ногой, повредив стекло.

После этого он залез на крышу автомобиля и попрыгал на ней, а затем пошел к следующей машине, сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

Похожий инцидент произошел в столице 26 сентября. Мужчина поджег несколько машин возле одного из домов на Боровском шоссе.