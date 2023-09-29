«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам», — написала она.