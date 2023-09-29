Жителя Кубани приговорили к 8,5 годам колонии за фейк о ВС РФ

Ноздринову было достоверно известно о том, что размещенная им информация является недостоверной, так как еще 26 февраля 2022 года она была опровергнута федеральными информагентствами, которые сообщили, что характер повреждений зданий соответствует попаданию в них украинских орудий. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении суда.