В Подмосковье загорелся ресторан

В Московской области пожарные ликвидируют пожар в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Возгорание произошло на Пятницком шоссе, в ресторане Shooga. Очевидцы делятся фото, на которых заметен густой дым, который поднимается над точкой общепита, а также огонь.

После сообщения о возгорании пожарные оперативно прибыли на место. На видео очевидцев можно увидеть, как сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.