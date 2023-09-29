Пенсионерка приняла шум «стиралки» за запуск дрона и вызвала полицию

В Москве полицейские, прибывшие на вызов о запуске беспилотника, обнаружили, что 82-летняя женщина приняла за работу БПЛА шум стиральной машины у соседей, рассказывает Telegram-канал Baza. Ложная тревога была зафиксирована на Кронштадтском бульваре.

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Когда женщина сообщала о своих подозрениях в полицию, она уточнила, что сама ранее работала в КГБ.

В июле жительница юга Москвы обратилась в полицию с жалобой на неизвестный летающий объект в небе. Женщина приняла этот объект за беспилотник, однако позднее выяснилось, что в действительности это была комета или другой космический объект.

В мае дачник из садового товарищества «Птицевод» в подмосковной Кашире вызвал полицию, когда заметил над своим участком предмет, похожий на беспилотник. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что над участком парит воздушный змей.