Дело блогера-сыроеда, у которого в Сочи от истощения умер сын, передали в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В Сочи прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему грудному ребенку, что повлекло его смерть», — говорится в тексте.

Согласно данным следствия, ребенок родился 11 февраля 2023 года в Лазаревском районе в Сочи у сожительницы блогера. Он имел массу около 2300 грамм и не был зарегистрирован. Роды прошли без оказания квалифицированной медицинской помощи.

Отец ребенка, который придерживался сыроедения, практик длительного голодания и нестандартных методик оздоровления организма решил привлечь к тому же своего новорожденного ребенка и делал это в период с 11 февраля по 8 марта 2023 года.

«Он систематически, не менее пяти раз проводил суточные голодания новорожденного, запрещал и препятствовал матери в осуществлении ухода и кормления ребенка, кроме того, обливал его холодной водой из-за чего ребенок потерял в весе до 1600 грамм, также у него развились заболевания в виде первичной кахексии и острая двухсторонняя бронхопневмония», — отметили в прокуратуре.