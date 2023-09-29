В Удмуртии произошел пожар на несанкционированной свалке

"Пожар локализован на площади 1,6 га. В настоящее время проходит его ликвидация. Она осложнена тем, что эта несанкционированная свалка, объект накопленного вреда, куда десятилетиями свозились отходы, достигает высоты 6-7 м и она тлеет", - сказала Аснанова на видео, распространенном пресс-службой правительства региона.