В Удмуртии произошел пожар на несанкционированной свалке
Несанкционированная свалка горит на площади 1,6 га в Можгинском районе Удмуртии, тушение осложняется тлением отходов, сообщила первый замминистра природных ресурсов республики Роза Аснанова.
Пожар произошел на территории можгинского лесничества.
"Пожар локализован на площади 1,6 га. В настоящее время проходит его ликвидация. Она осложнена тем, что эта несанкционированная свалка, объект накопленного вреда, куда десятилетиями свозились отходы, достигает высоты 6-7 м и она тлеет", - сказала Аснанова на видео, распространенном пресс-службой правительства региона.
По ее словам, в тушении пожара задействованы почти 30 человек и более 15 единиц техники. Осуществляется постоянный подвоз воды из городского пруда и реки Сюга.