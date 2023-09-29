Ребенок выпал из окна квартиры жилого дома на улице Енисейской в Москве

Из окна квартиры 4 этажа жилого дома в Москве выпал малолетний ребенок. Об этом в пятницу, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, происшествие произошло на улице Енисейская. В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка. Когда она отвлеклась, мальчик залез на подоконник и выпал. 3-летний ребенок госпитализирован.

— Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.

21 сентября произошло похожее происшествие. В Южном Бутове, на улице Изюмской, из окна квартиры на девятом этаже выпал малолетний ребенок. От полученных травм он скончался.