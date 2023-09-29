В районе Курского вокзала в Москве произошло возгорание

В Москве произошло возгорание в районе Курского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В сеть также попали видео, снятые очевидцами пожара. На них можно увидеть большие клубы чёрного дыма. При этом, что именно горит, на данный момент неизвестно.

СМИ отправили запрос в МЧС России для уточнения информации о пожаре. Ответ от ведомства пока не поступил.