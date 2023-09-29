Россиянку насмерть придавил собственный автомобиль

В Калужской области женщину погубил собственный автомобиль. Инцидент произошел у дома № 43а на Белкинской улице в Обнинске, сообщает «360».

Предварительно установлено, что местная жительница 1980 года рождения вышла на улицу с полуторагодовалой дочкой и решила завести свою машину. Авто было оборудовано механической коробкой передач. Женщина завела мотор, но не успела сесть в машину полностью. Машина тронулась и протащила хозяйку по улице. Женщину зажало между транспортным средством и забором.

Калужанка получила тяжелые травмы, скорую помощь ей вызвали соседи. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 8 ФМБА России, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Девочка в момент ЧП находилась в коляске, поэтому она не пострадала в происшествии.