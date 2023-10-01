Задержан повредивший скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате

«28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Арбат неизвестный гражданин повредил скульптурную композицию, после чего скрылся. 29 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 20-летний правонарушитель был установлен и задержан», – говорится в сообщении.