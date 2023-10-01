Задержан повредивший скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате

Полиция задержала 20-летнего мужчину, повредившего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате
Полиция задержала 20-летнего парня, который повредил скульптуру «Принцесса Турандот» на ул. Арбат 28 сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Арбат неизвестный гражданин повредил скульптурную композицию, после чего скрылся. 29 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 20-летний правонарушитель был установлен и задержан», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.