В Нижегородской области брат заживо сжег сестру за отказ продолжить алкогольные посиделки
Накануне, 28 сентября, в нижегородском Заволжье брат с сестрой выпивали алкоголь, пока женщине не позвонил ее сожитель. Та отказалась от дальнейших алкогольных возлияний, за что поплатилась жизнью.
«Брат и собутыльник в одном лице, желавший продолжения банкета, устроил ссору. Однако женщина твердо решила, что на сегодня ей алкоголя хватит, и прилегла на диван поспать. Брат ей этого не простил: сходил во двор за бензопилой, вылил из ее бака бензин прямо на сестру, сделал бензиновую «дорожку» и поджег», – пишет Ni Mash.
Затем он без каких-либо мук совести вернул на место инструмент и лег спать в соседней комнате. Но поскольку пожар разрастался, мужчина выпрыгнул в окно, а услышав рев пожарных сирен, и вовсе ретировался.
Как сообщает СУ СК России по региону, пострадавшая женщина скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан ее 55-летний брат. По п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) заведено уголовное дело. Вину мужчина признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.