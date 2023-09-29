В Нижегородской области брат заживо сжег сестру

«Брат и собутыльник в одном лице, желавший продолжения банкета, устроил ссору. Однако женщина твердо решила, что на сегодня ей алкоголя хватит, и прилегла на диван поспать. Брат ей этого не простил: сходил во двор за бензопилой, вылил из ее бака бензин прямо на сестру, сделал бензиновую «дорожку» и поджег», – пишет Ni Mash.