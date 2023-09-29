Российская пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей

По данным издания, 14 марта потерпевшей из города Сосновый Бор позвонила якобы сотрудница банка. Аферистка убедила пенсионерку, что на нее оформили кредит. Она попросила россиянку взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». На этом схема не закончилась. Через какое-то время пенсионерке снова позвонили. Теперь уже мужчина: он «предупредил» потерпевшую, что неизвестный пытается завладеть ее квартирой и снова попросил перевести деньги.