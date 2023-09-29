В Брянске проверяют все школы после сообщения о минировании
В Брянске ведется проверка школ после того, как на электронную почту городской администрации поступила информация об их «минировании». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации.
По данным пресс-службы, звонок об этом был зафиксирован Единой дежурно-диспетчерской службой города в 11:29.
«На электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра», - говорится в заявлении.
В администрации Брянска уточнили, что по адресам городских школ направлены «все службы жизнеобеспечения».
После начала спецоперации украинские диверсанты стали проводить атаки на приграничные регионы России. В частности, утром 2 мая на территорию Климовского района Брянской области проникла ДРГ. Злоумышленники обстреляли два автомобиля — погибли два человека, ранение получил десятилетний мальчик. Противника выдавили на территорию Украины и накрыли огнем артиллерии.