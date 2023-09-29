В Брянске проверяют все школы после сообщения о минировании

В Брянске ведется проверка школ после того, как на электронную почту городской администрации поступила информация об их «минировании». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации.

По данным пресс-службы, звонок об этом был зафиксирован Единой дежурно-диспетчерской службой города в 11:29.

«На электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра», - говорится в заявлении.

В администрации Брянска уточнили, что по адресам городских школ направлены «все службы жизнеобеспечения».