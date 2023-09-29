Россиянин погиб в море у острова Пхукет

Россиянин утонул во время купания в море у берегов острова Пхукет в Таиланде. Как сообщил ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов, инцидент произошел на пляже Банг Тао в четверг.

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"Мы подтверждаем гибель российского гражданина. Семье погибшего оказывается консульская помощь в подготовке документов для репатриации тела на родину", - сказал Соснов.

По данным газеты The Phuket News, россиянина и еще двоих туристов унесло в море обратным течением, последних удалось спасти. Гражданина РФ без сознания спасатели вытащили на берег и начали оказывать ему первую медицинскую помощь. Мужчина скончался по дороге в больницу.