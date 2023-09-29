В приморском Артеме мужчина загорелся при попытке поджечь военкомат

Мужчина попытался поджечь военкомат в приморском городе Артем и загорелся сам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на улице Фрунзе в ночь на 28 сентября. Мужчина перелез через забор и бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата.

Первая бутылка отскочила и упала рядом со злоумышленником, а вторая, также отскочив, попала прямо в мужчину — он загорелся и убежал с места происшествия. Данных о нанесенном зданию ущербе не поступало.