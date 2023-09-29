Суд в Москве продлил арест уроженке Крыма Умеровой по делу о шпионаже

По данным из открытых источников, Умерова в 2015 году переехала в Киев. В декабре 2022 года она решила приехать на полуостров, чтобы навестить отца. Умерова ехала на автобусе из Тбилиси в Симферополь, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ. Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), следующие три месяца она провела в заключении в центре временного содержания иностранных граждан. После того как Умерову отпустили оттуда, она вновь была задержана и доставлена в Москву по делу о шпионаже.