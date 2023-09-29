В Брянскую горадминистрацию поступило сообщение о минировании школ

"Сегодня в 11:29 Единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала звонок о том, что на электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра", - говорится в сообщении.