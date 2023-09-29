Магнитогорский экс-прокурор Богухвал задержана по подозрению в наркоторговле

Бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Челябинской области Надежду Богухвал задержали по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — сообщил источник Ura.Ru.

По информации издания, один из подозреваемых дал показания на приходящуюся ему родственницей Богухвал. Мужчина рассказал, что от экс-прокурора он получал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.