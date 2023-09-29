Около московского торгового центра нашли две гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, инцидент произошел на газоне у ТЦ «Мариэль» в районе Марьино. Туда уже приехали экстренные службы и оцепили место. Скоро прибудут взрывотехники.

Другие подробности пока неизвестны.