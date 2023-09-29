В Смоленске школьник принес на урок гранату времен ВОВ

Пятиклассник смоленской школы № 14 принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "360".

Сотрудники школы сразу же вынесли опасный предмет во двор и вызвали оперативные службы. По словам директора школы Анастасии Самсоновой, мальчик сделал это без злого умысла. Она пояснила, что гранату ребенок нашел в клумбе возле дома и принес на урок для пополнения экспозиции школьного музея.

"Снаряд выглядел старым, сантиметров 25 по размеру, тяжеленький", – заявила она, добавив, что руководство учебного заведения не понимало, что снаряд мог быть рабочим.

По этой причине ученикам решили ничего не говорить, чтобы не сеять панику.

Мальчика, который принес снаряд, директор охарактеризовала как положительного со всех сторон. По ее словам, делом занимается полиция.

"В школе беседу проведем, что нельзя поднимать посторонние предметы, тем более непроверенные, и приносить в школу. Может быть, привлечем сотрудников от МЧС, чтобы они рассказывали", – добавила Самсонова.