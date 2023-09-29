Суд арестовал обвиняемого в получении взятки депутата гордумы Рыбинска

Рыбинский городской суд арестовал на два месяца обвиняемого в получении взятки в крупном размере депутата муниципального совета Рыбинска Виктора Тамарова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 29 сентября 2023 года в отношении депутата муниципального совета городского округа города Рыбинска Виктора Тамарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 26 ноября 2023 года", - сказала собеседница агентства.

Депутат был задержан 28 сентября. По данным следствия, с августа 2022 года по май 2023-го Тамаров, являясь заместителем генерального директора "Теплоэнерго" в Рыбинске, получил в качестве взятки 600 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе.

В этом году Тамаров победил на выборах в муниципальный совет Рыбинска по одномандатному округу №8, он выдвигался от "Единой России". В четверг региональный политсовет "Единой России" в Ярославской области приостановил членство Тамарова в партии. Фракция партии в муниципальном совете Рыбинска досрочно прекратила его полномочия как руководителя. Также Тамаров является генеральным директором ООО "Рыбинская генерация".