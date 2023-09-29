В Уфе арестовали двух иностранцев, пытавшихся поджечь охранников клуба

"Обвиняемый Юнусов Азизхон Алишер угли просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс. рублей. Обвиняемый Ходжаев Илесбек Адхамжон угли просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением суда в отношении двух граждан Республики Узбекистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.