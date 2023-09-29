В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своей сестры, которую он, по версии следствия, облил бензином и поджег, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 28 сентября 2023 года в доме по улице Турбинной города Заволжье в ходе ссоры из-за малозначительного повода подозреваемый облил свою сестру бензином и поджег ее. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По подозрению в совершении данного преступления задержан 55-летний брат погибшей, вину мужчина признал.