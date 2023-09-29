Взрыв произошел в еще одной мечети в Пакистане. Как сообщает издание Dawn, инцидент случился в городе Хангу провинции Хайбер-Пактунхва.

По словам офицера полиции района Нисара Ахмеда, в результате происшествия обрушилась крыша. По меньшей мере двое погибли, пятеро получили ранения. Под завалами могут находиться от 30 до 40 человек.

Власти провинции объявили чрезвычайную ситуацию в местных больницах. Временно исполняющий обязанности главного министра региона Азам Хан потребовал от полиции отчет об инциденте и поручил ускорить спасательную операцию.

Отметим, что число погибших в результате первого взрыва, который произошел в городе Мастунг, уже выросло до 52.

Напомним, что ранее взрыв прогремел у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. Это произошло утром, когда прихожане собрались по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Власти предполагают, что его мог устроить террорист-смертник, ведется расследование.