Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане увеличилось

Не менее 34 человек погибли и более 100 пострадали в результате взрыва у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание Dawn.

Взрыв произошел сегодня возле мечети, где прихожане собрались по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Власти предполагают, что его мог устроить террорист-смертник, ведется расследование.

При этом пока данные о пострадавших и погибших разнятся.

Так, исполнительный директор Мемориальной больницы Саид Мирвани заявил, что 34 человека погибли и более 130 получили ранения.

По его словам, в его больницу доставлено 28 тел, еще шесть - в районную больницу. При этом тела продолжают доставлять, отметил он.

В свою очередь окружной санитарный врач (DHO) Абдул Раззак Шахи сообщил изданию, что по предварительным данным, в результате взрыва погибли 52 человека. А офицер городского участка Мохаммад Джавед Лехри уточнил, что среди погибших был полицейский.

Представители властей сообщили, что в город были отправлены спасатели, а во всех больницах введен режим чрезвычайной ситуации.