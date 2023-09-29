Во Франции пять лицеев закрыли из-за звонков о заложенных бомбах

Вместе с тем пока никаких взрывоопасных предметов обнаружить не удалось. Как отмечает издание, после начала учебного года участились случаи ложных сообщений о бомбах в учебных заведениях.

В начале недели интернет-портал 20minutes.fr сообщал, что с начала этого года было зарегистрировано 147 ложных вызовов, связанных с угрозами взрыва в школах, из них полсотни поступили с 4 по 20 сентября. В полиции подчеркнули, что всегда воспринимают подобные угрозы серьезно и делают все по предусмотренному ситуацией протоколу, даже если и подозревают, что угроза может быть ложной.