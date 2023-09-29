В Челябинске возбудили дело по факту обнаружения двух человеческих скелетов
В СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовное дела по факту обнаружения двух человеческих скелетов в двух районах Челябинска — Тракторозаводском и Курчатовском.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
«По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в ведомстве.
Не исключается версия убийства.
Следователи также отметили, что происшествия не связаны друг с другом. Личности погибших устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году.