В Челябинске возбудили дело по факту обнаружения двух человеческих скелетов

В СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовное дела по факту обнаружения двух человеческих скелетов в двух районах Челябинска — Тракторозаводском и Курчатовском.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в ведомстве.

Не исключается версия убийства.

Следователи также отметили, что происшествия не связаны друг с другом. Личности погибших устанавливаются.