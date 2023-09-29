Двух мужчин задержали за поджог российского военкомата

В Приморском крае задержали 51-летнего и 31-летнего диверсантов, пытавшихся поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне два товарища пришли к военкомату в городе Артеме и кинули два коктейля Молотова в здание. Сначала пламя охватило раму, но затем потухло.

Правоохранители с места инцидента изъяли три стеклянные бутылки и пластмассовые коробки. Предварительно установлено, что мужчины совершили поджог по указанию украинских кураторов. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.