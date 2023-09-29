В Астрахани при затоплении лодки пропал судоводитель

"На реке Волге в Трусовском районе города Астрахани Астраханской области произошло затопление маломерного судна "Астраханка" под управлением мужчины 1982 года рождения, на борту которого находились пассажиры - мужчины 1989 и 1987 годов рождения. Пассажирам удалось выбраться на берег, местонахождение судоводителя устанавливается. Пассажиры какие-либо телесные повреждения не получили", - говорится в сообщении.