Детей эвакуировали после обнаружения БПЛА на дереве возле одной из школ Курска

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова заявила, что в Курске детей эвакуировали из школы после обнаружения беспилотника на дереве, передает ТАСС.

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«Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что самодельный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, попытался нанести удар по территории Брянской области.

По имеющейся информации, дрон был уничтожен вблизи села Ширяевка в Гордеевском районе. Населенный пункт расположен всего в 90 км от российско-украинской границы.