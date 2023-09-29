Российского прокурора задержали за попытку передать наркотики зятю в колонию

В Магнитогорске задержали заместителя прокурора Ленинского района. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По данным издания, россиянка попыталась передать зятю — бывшему оперативнику отдела по борьбы с наркотиками синтетическое вещество мефедрон. Женщину задержали по подозрению в сбыте. Как оказалось оперативники давно следили за подозреваемо — они обнаружили переписку с ней в телефоне задержанного за сбыт наркотических средств закладчика.