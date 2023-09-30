Второго фигуранта дела о вырубке «дерева Робин Гуда» арестовали в Британии

Полиция Великобритании арестовала второго фигуранта дела о вырубке «дерева Робин Гуда». Отмечается, что им оказался 60-летней мужчина. Он помогал задержанному ранее подростку осуществить задуманное.

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В полиции рассказали, что задержанный злоумышленник согласился сотрудничать со следствием. Дерево получило известность после того, как появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году.

Согласно легенде, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии.