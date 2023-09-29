Россиянин оборудовал пыточную и лишил жизни отца и брата
В Кемеровской области задержали лишившего жизни отца и брата россиянина. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, 41-летний мужчина забил топором отца и брата, после чего скинул их в подвал дома, а дверь заколотил гвоздями. При осмотре их тел были обнаружены множественные переломы черепа. Следователи также обнаружили оборудованную в подвале пыточную камеру, где в пятнах крови были найдены топор с гвоздями, кувалда и деревянная киянка. Выяснилось, что задержанный страдает психическим заболеванием.
Он не соблюдал предписания врачей, забывал пить таблетки, а если принимал препараты, то запивал их энергетиками. О его агрессивном поведении было известно соседям, которые подвергались нападениям с его стороны. По данным канала, его брат также страдал шизофренией, которая передалась им от матери.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.