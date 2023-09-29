Пилотов летевшего в Москву пассажирского самолета пытались ослепить лазером

Пилотов летевшего в Москву пассажирского лайнера пытались ослепить лазерным лучом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

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Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.

По данным источника, когда воздушное судно отдалилось на 14 километров от аэропорта и поднялось на высоту 1,8 тысячи метров, в кабину пилотов «пробился подозрительный луч» со стороны города Карабулак в Ингушетии.

Отмечается, что на безопасность полета инцидент никак не повлиял, зрение летчиков также не пострадало.

«Информацию уже передали в ОМВД по Назрановскому району Ингушетии», — говорится в сообщении.