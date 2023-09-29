Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение

Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в Тихом океане рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,7, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова .

"Эпицентр располагался в 123-х километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 66 километров", - рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмологов, жители южной группы Курильских островов ощутили подземные толчки силой до 3-х баллов. При такой балльности чувствуется легкое колебание, в домах раскачиваются висящие предметы, возможно дребезжание стекол.