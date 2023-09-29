В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

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В Домодедово задержали задержали или отменили 9 рейсов, во Внуково - 11, а в Шереметьево - 3.

Пока неизвестно, по какой причине произошли задержки.

10 сентября аэропорты Москвы сообщили о задержке 20 рейсов.

По состоянию на 01:00 мск, в Домодедово были задержаны семь рейсов и еще три отменены. Во Внуково семь рейсов задержаны и один отменен, а также в Шереметьево восемь рейсов задержаны.

О причинах задержек не сообщается.