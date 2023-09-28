В Ленобласти произошел пожар в ангаре мебельного производства

"С места подан ранг 1-бис. В здании мебельного производства горит внутренняя обстановка бытовых помещений ангара, в котором хранится мебельный лак в бочках. Ангар кирпичный, размером 60 на 40 м, высотой 6 м. Со слов представителей предприятия, в ангаре людей нет", - отметили в комитете.