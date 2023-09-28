Число жертв стрельбы в Роттердаме увеличилось — умерла 14-летняя девочка

Напомним, что 28 сентября житель Роттердама открыл стрельбу в жилом доме, после чего устроил там пожар. В результате его действий погибла 39-летняя женщина, её 14-летняя дочь позже погибла в больнице. Кроме того, ещё один человек был ранен. После поджога злоумышленник направился в медицинский центр университета Эразма Роттердамского, где он снова открыл стрельбу. На этот раз жертвой стрелка стал 46-летний преподаватель университета. После этого злоумышленника задержали — им оказался 32-летний студент университета Эразма Роттердамского, который ранее имел проблемы с законом из-за жестокого обращения с животными.