Самолет со 176 пассажирами резко сменил курс из-за пожарной сигнализации

Самолету авиакомпании Air India пришлось резко сменить курс из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает издание News 18.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с рейсом из Индии в Дубай. По данным источника, примерно через час после вылета в салоне сработал сигнал пожарной тревоги. Пилоты приняли решение сделать остановку в международном аэропорту Каннур в индийском штате Керала.

Известно, что на борту лайнера находилось 176 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«После ложной тревоги рейс Кожикоде — Дубай был перенаправлен в Каннур. Авиакомпания организовала для всех пассажиров альтернативный рейс, который доставит их в запланированный пункт назначения», — сообщили представители перевозчика.