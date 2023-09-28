Суд арестовал главу управления МЧС по Краснодарскому краю
Басманный суд Москвы принял решение арестовать руководителя управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает 28 сентября ТАСС.
Как писала «Парламентская газета», Волынкина задержали накануне, а сегодня следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.
По версии обвинения, в 2021 году кубанское управление МЧС заключило контракт на поставку стройматериалов на сумму 7 миллионов рублей. В 2022 году победителю аукциона вынесли приговор, согласно которому он похитил материалов на сумму около 3 миллионов рублей. Несмотря на это, Волынкин тогда подписал акт приемки работ.
«Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал судья.
Подсудимый признал свою вину и объяснил свой поступок излишним доверием к подчиненным. При этом он уточнил, что к настоящему моменту ущерб уже погашен.