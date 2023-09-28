Суд арестовал главу управления МЧС по Краснодарскому краю

По версии обвинения, в 2021 году кубанское управление МЧС заключило контракт на поставку стройматериалов на сумму 7 миллионов рублей. В 2022 году победителю аукциона вынесли приговор, согласно которому он похитил материалов на сумму около 3 миллионов рублей. Несмотря на это, Волынкин тогда подписал акт приемки работ.