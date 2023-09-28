Начальник кубанского МЧС признал вину в зале суда

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября.

По предварительной информации, задержание генерала было произведено в рамках расследования дела о коррупции и превышении полномочий. На следующий день его доставили в Москву в Басманный суд для избрания меры пресечения.