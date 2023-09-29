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В Белгородской области беспилотник сбросил бомбу на автомобили

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник сбросил бомбу на автомобили в Белгородской области
© nsn.fm

Беспилотник обнаружили на дереве возле школы в Курске

Происшествие произошло в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон сбросил бомбу на припаркованные у жилого дома автомобили.

Пострадавших нет. Взрывной волной повредило два автомобиля, уточнил Гладков.

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По данным Telegram-канала Shot, над территорией Брянской области в пятницу уничтожили самодельный беспилотник со взрывчаткой. Дрон был начинен пластидом, тротилом и шарикоподшипниками, передает «Радиоточка НСН».

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