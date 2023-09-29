Беспилотник сбросил бомбу на автомобили в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в Белгородской области , написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков .

Беспилотник обнаружили на дереве возле школы в Курске

Происшествие произошло в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон сбросил бомбу на припаркованные у жилого дома автомобили.

Пострадавших нет. Взрывной волной повредило два автомобиля, уточнил Гладков.

По данным Telegram-канала Shot, над территорией Брянской области в пятницу уничтожили самодельный беспилотник со взрывчаткой. Дрон был начинен пластидом, тротилом и шарикоподшипниками, передает «Радиоточка НСН».