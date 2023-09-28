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Следствие просит арестовать главу управления МЧС по Краснодарскому краю

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать руководителя главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщает 28 сентября ТАСС.

Следствие просит арестовать главу управления МЧС по Краснодарскому краю
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», Волынкин был задержан накануне в рамках расследования уголовного дела.

«Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали за взятку врио начальника отдела МВД «Новогиреево». Владимира Пюрвеева подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ).