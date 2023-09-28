Следствие просит арестовать главу управления МЧС по Краснодарскому краю

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать руководителя главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщает 28 сентября ТАСС.

© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», Волынкин был задержан накануне в рамках расследования уголовного дела.

«Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал собеседник.