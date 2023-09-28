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Апелляционный суд оставил без изменений пожизненный приговор Арашуковым

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненное заключение для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля по делу об организации убийств.

Суд оставил без изменений пожизненный приговор Арашуковым
© РИА Новости

«Суд оставил приговор без изменения», — приводит РИА Новости слова адвоката Владимира Постанюка.

27 декабря Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Рауфа Арашукова и его отца Рауля за организацию убийств.

Также старшего Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» в размере более 4,4 млрд рублей.