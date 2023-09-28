Апелляционный суд оставил без изменений пожизненный приговор Арашуковым
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненное заключение для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля по делу об организации убийств.
«Суд оставил приговор без изменения», — приводит РИА Новости слова адвоката Владимира Постанюка.
27 декабря Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Рауфа Арашукова и его отца Рауля за организацию убийств.
Также старшего Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» в размере более 4,4 млрд рублей.