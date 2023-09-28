В Москве снова сломали фонтан-памятник «Принцесса Турандот»

В ночь на 28 сентября фонтан-памятник «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова в Москве снова был поврежден. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пьяный молодой человек запрыгнул на фонтан, чтобы впечатлить друзей.

В итоге он упал в воду, отломав часть скульптуры. Молодого человека ищет полиция.

Это уже второй за месяц инцидент с «Принцессой Турандот». Вечером 9 сентября мужчина залез на фонтан и при падении сломал верхнюю часть скульптуры. Его госпитализировали с переломами. СМИ сообщали, что мужчина был пьян.