В Москве снова сломали фонтан-памятник «Принцесса Турандот»
В ночь на 28 сентября фонтан-памятник «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова в Москве снова был поврежден. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пьяный молодой человек запрыгнул на фонтан, чтобы впечатлить друзей.
В итоге он упал в воду, отломав часть скульптуры. Молодого человека ищет полиция.
Это уже второй за месяц инцидент с «Принцессой Турандот». Вечером 9 сентября мужчина залез на фонтан и при падении сломал верхнюю часть скульптуры. Его госпитализировали с переломами. СМИ сообщали, что мужчина был пьян.
«Принцессу Турандот» установили у театра Вахтангова в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименного спектакля.
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