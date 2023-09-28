Неизвестные похитили бортпроводника крупной авиакомпании и требовали вернуть долг. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября.

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Потерпевший заявил, что 9 сентября его похитили из съемной квартиры в «Бутово-парке» его знакомые. Бортпроводника насильно посадили в машину и отвезли в деревню Потапово. Там мужчину затащили в подвал, избили и потребовали вернуть долг — более миллиона рублей. Испугавшись за свою жизнь, мужчина согласился.

Оказавшись на свободе, бортпроводник пошел в полицию. Был разработан план по поимке злоумышленников, и в момент передачи денег одного из участников похищения задержали. Он выдал организатора преступления, которого также задержали.

Остальных участников похищения ищут, сообщает Telegram-канал «112».