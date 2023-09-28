Неизвестные похитили бортпроводника крупной авиакомпании и требовали вернуть долг
Неизвестные похитили бортпроводника крупной авиакомпании и требовали вернуть долг. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября.
Потерпевший заявил, что 9 сентября его похитили из съемной квартиры в «Бутово-парке» его знакомые. Бортпроводника насильно посадили в машину и отвезли в деревню Потапово. Там мужчину затащили в подвал, избили и потребовали вернуть долг — более миллиона рублей. Испугавшись за свою жизнь, мужчина согласился.
Оказавшись на свободе, бортпроводник пошел в полицию. Был разработан план по поимке злоумышленников, и в момент передачи денег одного из участников похищения задержали. Он выдал организатора преступления, которого также задержали.
Остальных участников похищения ищут, сообщает Telegram-канал «112».
Еще одно похожее преступление произошло на парковке международного делового центра «Москва-Сити». Так, 21 августа 2023 года злоумышленники подкараулили и похитили свою жертву на Пресненской набережной. Кроме того, они угнали автомобиль Porsche Cayenne потерпевшей. Затем злоумышленники направились в город Пушкино, пересели на собственный автомобиль и доставили пленницу в коттедж. За освобождение женщины они потребовали десять миллионов долларов.